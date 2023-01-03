Синоптик рассказала, когда в Украине ожидаются 16-градусные морозы

В Украине, где два дня подряд сохраняется аномально теплая погода, в ближайшее время температура воздуха будет опускаться ниже нуля. Значительное похолодание прогнозируется на 6-9 января, когда местами мороз ночью ударит до -16.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пик понижения температуры придется на 6-9 января, осадки сначала появятся в виде дождя, затем перейдут в мокрый снег и снег", - написала она.

По ее словам, самыми холодными в рождественские дни и ночи будут "север, часть центра, которая ближе к востоку и восток Украины". Ночью там столбики термометров покажут до -10...-16 градусов.

Завтра максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять от +2 до +8 градусов, на юге и западе ожидается +5...+11 градусов.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-12 метров в секунду.

В Киеве 4 января температура воздуха начнет снижаться, хотя и еще будет с "плюсами", в течение дня будет +3...+5 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Напомним, в первый день 2023 года в Киеве зафиксировали рекордное тепло.

Кроме того, сообщалось, что второй день января в Киеве оказался рекордно теплым.