Аномально теплая погода в начале января в Киеве снова побила рекорды. 2 января в столице впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +9,4 градуса, что на 3,9 градуса выше предыдущего рекордного значения, зафиксированного в этот день в 2007 году.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Климатическая норма, в понедельник, 2 января, была превышена на 12,9 градусов, что соответствует погоде середины апреля.

По данным синоптиков, максимальная температура в столице составила вчера +13,2 градуса, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 6,3 градуса. Кроме того, это повторяет рекорд января, который был зафиксирован в первый день месяца.

Минимальная температура воздуха в столице не опускалась ниже +6,9 градусов. Предыдущее рекордное значение синоптики фиксировали в 2007 году, тогда столбики термометров показывали +4 градуса.

Напомним, в первый день 2023 года в Украине было зафиксировано 64 метеорологических рекорда.

Ранее синоптик рассказала, как долго в Украине продержится аномальное тепло и когда наступит морозный пик.