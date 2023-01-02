Аномально теплая погода продлится в Украине как минимум до середины недели. Температура воздуха и сегодня, и завтра в течение дня будет радовать теплом.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Telegram.

По данным синоптика, 3 января температура воздуха в течение дня в Украине составит +7...+12 градусов, на юго-западе и в южной части страны ожидается +9...+14 градусов.

Существенные осадки завтра маловероятны, на юге, востоке и в центре - солнечные прояснения. В Закарпатье и в Карпатах возможны локальные небольшие дожди. Ветер ожидается западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый, как весной.

В Киеве 3 января будет тепло, до +9 градусов, однако воздух станет постепенно "съезжать". Осадки маловероятны, но увеличится облачность.

Новая, более холодная воздушная масса, начнет заходить в Украину с 4-6 января. Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10....-15 градусов.

Уже с 10 января в Украине снова ожидается потепление.

Прогноз температуры воздуха на Рождество, 7 января

Как писала "Страна", в первую неделю нового года погода в Украине будет находиться между влажным циклоном и сухим антициклоном.

Укргидрометцентр на Рождество обещает морозы до -12 градусов на Донбассе, где идут интенсивные бои.