В первый день 2023 года в Украине было зафиксировано 64 метеорологических рекорда.

Об этом сообщает Укргидрометцентр со ссылкой на синоптика Харьковского ЦМГ Игоря Кибальчича.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 1 января в Украине значение максимальной температуры на многих метеостанциях фиксировали в пределах от +10 до +20 градусов.

"Такие показатели являются рекордными для всего месяца января за всю историю метеорологических наблюдений", - рассказали синоптики.

Причиной такой погоды стал вынос теплой воздушной массы с Африканского континента, поле высокого давления над большей частью Европы и соответственно солнечная погода.

Напомним, в первый день 2023 года в Киеве зафиксировали рекордное тепло. Климатическая норма была превышена на 13,8 градусов, что соответствует погоде середины апреля.

Также сообщалось, что синоптики обещают весеннюю погоду, как минимум до середины недели. В Киеве сегодня днем воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Кроме того, мы писали, 4 и 5 января температура воздуха начнет снижаться, а 5 января появятся осадки.