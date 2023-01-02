Первый день 2023-го года в столице оказался рекордно теплым. Климатическая норма была превышена на 13,8 градусов, что соответствует погоде середины апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

По данным метеорологов, 1 января впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +10,3 градусов, что на 4,4 градусов выше предыдущего рекордного значения, зафиксированного в этот день в 2021 году.

Максимальная температура в Киеве в воскресенье достигла +13,2 градусов, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2021 года на 4,7 градусов.

Предыдущий абсолютный максимум температуры января был зафиксирован 11 числа 1991 года.

Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже +5,5 градусов. Предыдущее рекордное значение было метеорологи фиксировали в 2021 году. Тогда столбики термометров показывали +4,4 градуса.

Напомним, синоптики обещают весеннюю погоду, как минимум до середины недели.

Также сообщалось, что какой будет погода в первую неделю нового года. Карта