В ночь с 3 на 4 января россияне продолжали стрелять по всей линии фронта в Донецкой области. Из-за обстрелов Курахово погиб 1 человек, еще четверо - ранены. Также погиб человек в Благодатном.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграм-канале.

"На Донецком направлении 1 человек погиб и 4 ранены в результате обстрелов Курахово - снаряд попал в 5-этажку. Также ночью россияне стреляли по Горняку Кураховской громады, а утром - по Веселому Очеретинской громады и 4 раза из "Градов" по Авдеевке. Там обошлось без пострадавших", - пишет Кириленко.

Также он сообщил, что на Горловском направлении под огонь попала Константиновка - россияне попали в промышленную зону и вблизи школы. В городе никто не пострадал. В Соледарской громаде 1 человек погиб в Благодатном, повреждены 8 домов в Парасковиевке и 5 домов в Никифоровке.

В Бахмуте повреждено историческое здание в центре города.

Кроме того, на Лисичанском направлении за сутки зафиксировано более 20 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской громады. Без пострадавших.

Ранее мы писали, что 3 января войска РФ обстреляли Курахово в Донецкой области, пострадал жилой квартал, есть погибший и раненые.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.