Российская армия имеет достаточно живой силы для того, чтобы продолжать атаки в Донецкой области.

Об этом заявила замглавы Минобороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Возможно, они не в состоянии вести бои с такой интенсивностью как начинали, но у них еще достаточно запаса, чтобы принципе вести эту войну. Нам никак нельзя расслабляться, видим, какие тяжелые бои продолжаются на Донецком направлении", - сказала она.

По ее словам, противник кроме ЧВК "Вагнер" применяет там ЧВК "Патриот":

"Есть информация, что там не только ЧВК "Вагнер", но и другие подразделения, такие как "Патриот". Есть еще третье подразделение нерегулярных войск", - пояснила замминистра.

Ранее в ВСУ заявляли, что ЧВК "Патриот", которую связывают с министром обороны РФ Шойгу, отправлена под Угледар.

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