В Дружковке в результате ракетных ударов россиян, кроме Ледовой арены, повреждены также здание гостиницы МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозпостройки.

Об этом сообщают в Донецкой ОВА.

Ранен один человек, еще один раненый - в Краматорске. Один человек погиб в Бахмуте.

В Ивановском, Благодатном, Торском, Северске, Островском - повреждения домов.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, зафиксированы артобстрелы Марьинки и обстрелы Авдеевки с применением кассетных снарядов без жертв.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что в Дружковке после ракетного удара двое раненых.

Тем временем война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.