СБУ объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов Украины. Их получили российские военачальники.

Об этом сообщает спецслужба в телеграм-канале.

Первый - командующий дальней авиации воздушно-космических сил РФ, генерал-полковник Сергей Кобылаш (ему вменяют обстрелы Украины с ракетоносцев "Ту").

Второй – бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов. С 24 февраля по 10 августа он, по данным, СБУ, отдавал приказы на удары "Калибрами" по Украине.

Им предъявлены подозрения по двум статьям: ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"Это первые подозрения, которые объявляет Украина именно за обстрелы гражданских объектов", - добавили в СБУ.

Ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении главе Центробанка РФ, которая вводила "рублевую зону" в оккупированной части Украины.

Также сообщалось, что СБУ заблокировала активы российской энергокомпании, которая незаконно ввозила свои товары в Украину.

Кроме того, мы писали, что СБУ назвала имена шестерых генералов РФ, которые отдавали приказы по захвату городов Харьковской области.