Для скрытого сбыта российской продукции дельцы реализовывали ее под брендами украинского производителя. Фото: СБУ

В Черниговской области СБУ ликвидировала механизм незаконного сбыта горюче-смазочных материалов производства РФ. К сделке причастна украинская компания, входящая в структуру финансово-промышленной группы "Газпром".

Об этом сообщает СБУ Украины в Facebook.

Компания сбывала в Украине оптовые партии российских моторных масел и других средств техобслуживания автомобилей, нелегально завозимых в Украину.

СБУ сообщает, что после захвата части Черниговской области враг использовал территорию этого предприятия для базирования личного состава и военной техники.

"На основании собранных доказательств Служба безопасности инициировала наложение ареста на корпоративные права, недвижимость и автопарк подконтрольной России компании. Общая сумма арестованных активов составляет более 35 млн грн.", - говорится в сообщении.

Для скрытого сбыта российской продукции дельцы реализовывали ее под брендами украинского производителя, при этом большую часть полученных доходов переправляли в РФ.

"В ходе 14 обысков в офисных и производственных помещениях компании и по адресам проживания правоохранители обнаружили подготовленные к сбыту крупные партии российского товара, бухгалтерскую документацию, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности", - отмечает СБУ.

СБУ ликвидировала механизм незаконного сбытаСБУ ликвидировала механизм незаконного сбытаСБУ ликвидировала механизм незаконного сбытаСБУ ликвидировала механизм незаконного сбытаСБУ ликвидировала механизм незаконного сбытаСБУ ликвидировала механизм незаконного сбыта

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