В Черниговской области СБУ ликвидировала механизм незаконного сбыта горюче-смазочных материалов производства РФ. К сделке причастна украинская компания, входящая в структуру финансово-промышленной группы "Газпром".

Об этом сообщает СБУ Украины в Facebook.

Компания сбывала в Украине оптовые партии российских моторных масел и других средств техобслуживания автомобилей, нелегально завозимых в Украину.

СБУ сообщает, что после захвата части Черниговской области враг использовал территорию этого предприятия для базирования личного состава и военной техники.

"На основании собранных доказательств Служба безопасности инициировала наложение ареста на корпоративные права, недвижимость и автопарк подконтрольной России компании. Общая сумма арестованных активов составляет более 35 млн грн.", - говорится в сообщении.

Для скрытого сбыта российской продукции дельцы реализовывали ее под брендами украинского производителя, при этом большую часть полученных доходов переправляли в РФ.

"В ходе 14 обысков в офисных и производственных помещениях компании и по адресам проживания правоохранители обнаружили подготовленные к сбыту крупные партии российского товара, бухгалтерскую документацию, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности", - отмечает СБУ.

Ранее мы писали, что в Украине арестовали имущество российского олигарха Алишера Усманова на 2 миллиарда гривен.

Также мы сообщали, что с начала войны СБУ выявила 1200 лиц, которые "распространяли в интернете фейки и российские нарративы". 600 из них уже сообщили о подозрении. Почти 230 - осуждены на разные сроки заключения.