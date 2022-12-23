СБУ объявила в международный розыск россиянку, призвавшую своего мужа-оккупанта насиловать украинских женщин.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства относительно жены российского захватчика, которая побуждала его к насилию над мирными жителями Украины.

Злоумышленницей оказалась гражданка России Ольга Быковская, проживающая в оккупированном Крыму.

После начала полномасштабного вторжения она призвала изнасиловать украинских женщин во временно захваченных районах Херсонской области.

Именно с таким "предложением" фигурантка обратилась к своему мужу, входившему в состав оккупационной группировки РФ на территории южного региона.

В результате следственно-оперативных действий Служба безопасности перехватила телефонный разговор и задокументировала факт преступления.

"На основании собранной доказательной базы следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд, фигурантка объявлена ​​в государственный и международный розыск. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в отчете ООН о нарушениях прав человека в Украине, опубликованном в конце сентября, говорится, что в Украине заведено 43 уголовных дела по факту изнасилований российскими военными в ходе конфликта.

Также мы сообщали, что СБУ закончила следствие по делу об изнасиловании под Киевом украинки военными РФ.



