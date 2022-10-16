Российским солдатам выдают "Виагру" для изнасилований в Украине. Такое заявление сделала Прамила Паттен, спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта.

Ее цитируют AFP и New York Post.

"Когда вы слышите, как женщины дают показания о российских солдатах, вооруженных виагрой, здесь явно видится военная стратегия", - сообщила чиновница.

Паттен добавила, что ООН подтвердила "более сотни случаев" изнасилований или сексуальных посягательств с момента начала вторжения в феврале. Жертвами в основном были девочки и женщины, но также были изнасилованы мальчики и мужчины.

Отметим, что в отчете ООН о нарушениях прав человека в Украине, опубликованном в конце сентября, говорится, что в Украине заведено 43 уголовных дела по факту изнасилований российскими военными в ходе конфликта.

В самом же отчете организации детально описано только два таких инцидента.

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

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