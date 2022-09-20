В Раде создали две ВСК для расследований сексуального насилия во время войны и воровства гуманитарки
В Верховной Раде Украины создали две временные следственные комиссии (ВСК). Одна из них займется вопросами сексуального насилия, совершенного во время вторжения России, другая - по фактам воровства гуманитарки.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале во вторник, 20 сентября.
Постановление о создании комиссии по насилию поддержали 295, а по гуманитарке - 273 народных депутата.
"Это уже 24-я ВСК, которую создали в этой Раде. Эффективность, думаю, вам и без меня понятна", - прокомментировал это Ярослав Железняк.
Ранее анонсировалось, что в Раде планируют расследовать нарушения использования гуманитарной помощи.
Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.
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