В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий разрешение на управление автомобилем с автоматической коробкой передач 16-летним при наличии нотариального согласия от родителей или опекунов.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"У проекта шесть авторов, но все они не входят во фракцию "Слуга народа", так что перспективы его принятия туманны", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что в МВД рассказали, как изменился механизм подготовки водителей в Украине.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.