Жительнице Ирпеня (Киевская область) сообщили о подозрении по факту "отрицания военной агрессии РФ" в телефонных разговорах за то, что она отрицала насилие со стороны российских войск в отношении мирного населения.

Об этом сообщила в Фейсбуке Киевская городская прокуратура.

Как сказано в посте прокуратуры, жительница Ирпеня (часть которого находилась под контролем армии РФ) "в телефонных разговорах с гражданами Украины отрицала факты убийств и насилия в отношении мирного населения Украины со стороны российских военнослужащих, а также совершение ими других преступлений на временно оккупированных территориях".

Ранее Служба безопасности Украины задержала медработника, которого подозревают в том, что он передавал данные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и территориальной обороны. А также сведения о функционировании аэродромов и военных полигонов в Одесской области.

Также СБУ задержала украинца, который призывал к удару по памятнику Бандере во Львове и передал "ДНР" его координаты.