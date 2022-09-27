Данные о сексуальных преступлениях во время войны в Украине опубликовала мониторинговая миссия ООН.

В отчете миссии говорится, что ею зафиксированы:

изнасилование восьми женщин и одной девочки,

15 случаев сексуального насилия как метода пыток или жестокого обращения с мужчинами,

11 случаев принуждения к публичному раздеванию как мужчин, так и женщин, считавшихся "правонарушителями",

8 случаев других форм сексуального насилия, таких как принудительное обнажение, нежелательные сексуальные прикосновения, сексуальные домогательства и угрозы сексуального насилия.

Как утверждают в организации, 30 таких случаев были совершены Вооруженными силами РФ, 2 – Вооруженными силами или правоохранительными органами Украины, 11 случаев – гражданскими лицами или членами подразделений территориальной обороны Украины.

Отчет ООН охватывает период с 24 февраля по 25 сентября 2022 года.

Напомним, ранее в ООН рассказали, сколько гражданских лиц пострадали во время войны в Украине.

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