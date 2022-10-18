Сегодня, около 8 часов утра на линию 102 поступил вызов об изнасиловании на улицу Запорожскую в Борисполе. Патрульные прибыли на место вызова и встретились с заявительницей. Также на место происшествия прибыли следователи. Женщина рассказала, что при употреблении алкогольных напитков ее знакомый воспользовался ситуацией и изнасиловал ее.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Однако заявительница очень путалась в информации, а затем сообщила, что придумала историю об изнасиловании. А вызвала полицейских, чтобы заставить знакомого, о котором говорилось по вызову, отдать ей долг.

Так что инспекторы составили на женщину постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП, который влечет наложение штрафа от 850 до 3400 гривен.

Как рассказал спецпредставитель ООН, российским солдатам выдают "Виагру" для изнасилований в Украине.

Как писала "Страна", в Украине выявили 28 случаев изнасилования оккупантами, но многие не сообщают о таких фактах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.