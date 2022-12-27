В Украине арестовали имущество российского олигарха Алишера Усманова на 2 миллиарда гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, на территории морских портов в Украине обнаружились подпольные склады с 160 тоннами украинской экспортной руды.

Руду представители РФ пытались нелегально переправить в Россию для потребностей местного металлургического и военно-промышленного комплекса РФ.

Решается вопрос о передачи имущества в АРМА.

Напомним, ранее ВАКС конфисковал украинские компании и недвижимость российского олигарха Евтушенкова.

Также "Страна" писала, как в Германии впервые конфисковали недвижимость у россиянина из санкционного списка. Им оказался депутат Госдумы, чье имя не называется.

Тем временем война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.