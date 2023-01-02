СБУ сообщила о подозрении главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, из-за введения "рублевой зоны" на захваченных территориях Украины и из-за запрета на обращение там украинской валюты (он введён с 1 января).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Набиуллиной грозит до 15 лет по статье ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины).

Рассматривается вопрос об объявлении ее в международный розыска, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как писала "Страна", в апреле Канада ввела новые санкции против Набиуллиной, Ролдугина, дочерей Путина и других россиян.

В октябре пресс-служба Министерства экономики Украины сообщила о новых санкциях, принятых СНБО, в список которых вошли более 3600 физических и юридических лиц, в числе которых дети и родственники президента РФ Владимира Путина и его близкого окружения, представители региональных элит, российские олигархи и их близкое окружение, а также другие лица.

Тем временем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.