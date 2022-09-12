Журналисты узнали о скором снижении учетной ставки Центробанка России
Российские издания утверждают, что Центробанк России в пятницу снизит учетную ставку. Правда, пока неизвестно – насколько.
Последнее снижение ключевой ставки в РФ произошло 22 июля: тогда ЦБ опустил ключевую ставку с 9,5% до нынешних 8% годовых.
На днях стало известно, что центробанк Европы также поднимет базовые ставки, чтобы справиться с растущей инфляцией.
Также и США уже четвертый раз за год повысили ключевую ставку для борьбы с инфляцией.
Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.