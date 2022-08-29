Экономика России не обвалилась из-за санкций из-за того, что у Кремля было восемь лет на подготовку - после того, как Запад ввел санкции в 2014 году.

Об этом пишет CNN.

Издание называет ряд причин, почему экономика РФ осталась наплаву, несмотря на санкции. В частности, журналисты пишут, что выход Mastercard и Visa почти не повлиял на внутренние платежи, потому что у Центробанка России была своя альтернативная система платежей - "Мир", созданная еще в 2017 году.

Также с 2014 года многие западные бренды в России под давлением правительства локализовали некоторые или все свои цепочки поставок.

"Поэтому, когда эти компании ушли, российским покупателям было относительно легко купить их и продолжать управлять ими, просто меняя обертку и упаковку. Те же люди, те же продукты, те же поставки", - заявляется в статье с упоминанием примеров "Макдональдса" и "Старбакса".

Ну, и главная причина - рост цен на энергоносители. Доходы России от продажи нефти и газа в Европу удвоились в период с марта по июль - по сравнению со средним показателем за последние годы. И это несмотря на снижение объемов: поставки российского газа в Европу за последние 12 месяцев сократились примерно на 75%. (Добавим, что цены на тот же газ начали особенно быстро расти как раз на фоне европейских санкций за российское вторжение в Украину. После которых Россия начала ограничивать поставки в Евросоюз, а особенно "недружественным" странам).

При этом азиатский нефтяной экспорт России составил 56% в июле - по сравнению с 37% год назад. Но многое может измениться в декабре, когда вступит европейское эмбарго на российскую нефть. По оценкам экспертов, у России образуется два миллиона баррелей "лишней" нефти в день. И, хотя часть этой нефти, вероятно, пойдет в Азию, есть сомнения, что спрос будет достаточно высоким, чтобы поглотить ее всю.

Ранее мы писали, что доходы РФ от экспорта нефти за июнь превысили $20 млрд.

Также сообщалось, что Россия наращивает темпы поставки нефти в южную Европу в обход санкций.