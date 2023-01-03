В Донецкой области утром во вторник, 3 января, из артиллерии обстреляли Курахово, пострадал жилой квартал.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

Предварительно, один снаряд попал непосредственно в многоэтажку, также поврежден объект инфраструктуры водообеспечения и выбиты окна в зданиях недалеко от места попадания.

По информации Кириленко, по предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Ранее мы сообщали, как в декабре войска РФ нанесли мощный удар по Курахово. Шестеро человек погибли, пятеро ранены.

Также мы писали, что ракетный удар в Краматорске попал в прямой эфир французского телеканала.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.