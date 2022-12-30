Пока РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты", наносящие своей массовостью ощутимые потери ВСУ, россиянами ведется подготовка резерва, который они готовятся применить в Украине.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

При этом направление этого готовящегося удара - "главная интрига".

"Российская государственная система применяет в войне с нами бесчеловечную, но весьма эффективную тактику. На наши позиции под Бахмутом они направляют не прекращающиеся волны пехоты, которые своей массовостью наносят нашим войскам ощутимые потери. Волны з/к (заключённых, вероятно имеются в виду "вагнеровцы" - Ред.) отправляются на убой, истощая нашу защиту, а в это время идёт подготовка резерва, который противник готовится применить позже. Главная интрига - где и как", - сказал Арестович.

Он также заявил, что "частичная мобилизация в РФ дала свои результаты".

"Они заполнили мобиками дыры в своей обороне", - заявил он.

Сейчас Украина находится в обороне "вместо успешных контрнаступлений", но дальнейшее продвижение Сил обороны Украины "напрямую зависит от поставок западной военной техники и вооружений", сказал он.

Он также назвал 2 фактора, которые будут значимыми в следующем году:

Темпы и количество военных поставок нам Западом. Как и где будет применён кадровый резерв РФ.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские войска надеются начать еще одно наступление в дополнение к атакам под Бахмутом и Авдеевкой. Речь идет о Лиманском направлении.

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Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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