Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 29 декабря.

Главное из заявлений президента:

Поблагодарил ПВО и Воздушные силы за отражение ракетной атаки. Рассказал, что было несколько прилетов, поэтому сейчас отключения есть в ряде регионов. Сложнее всего в Киеве и области, Одессе и области, Львовской области, Херсоне и области, Винницкой области и в Закарпатье. Допустил, что россияне могут еще раз попробовать нанести удар до Нового года. Сообщил, что на фронте без перемен. По-прежнему тяжелее всего в районах Бахмута и Соледара. Рассказал о проведенных им совещаниях по экономике и обороне.

Ранее мы писали, что советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил о серьезных потерях ВСУ в Бахмуте и Соледаре.

Также "Страна" рассказывала, что недавно Владимир Зеленский провел заседание ставки. На нем обсуждали ситуацию на фронте и план действий сил обороны на 2023-й год.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.