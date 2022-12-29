Сейчас Владимир Зеленский не думает о будущих президентских выборах и переизбрании на второй срок, потому что его главная цель - победа в войне. Однако глава его Офиса считает, что он должен пойти на второй срок.

Об этом Андрей Ермак сказал в интервью на ютуб-канале журналистки Натальи Мосейчук.

"Пока мы на эту тему (выборов – Ред.) даже не думаем. На сегодняшний день война и победа являются главными вопросами, над которыми мы думаем", - сообщил Ермак.

Отвечая на вопрос, что бы глава ОП сказал тем людям в стране, которые уже измеряют политические рейтинги, он заявил, что "это фальстарт".

"Рано начали. Война еще не закончилась. Нужно о ней думать. И как победить. К сожалению, есть такие люди, для кого наша победа – это провал. Кто-то считает, что из войны нужно для себя что-то взять - как политический дивиденд. Мы об этом не думаем. Президент об этом 100% не думает. Он думает о том, чтобы победить. Это его главная цель", - сказал он.

Отвечая на вопрос, намерен ли Зеленский пойти на второй срок, Ермак заявил, что и эта тема не обсуждается в Офисе президента. В то же время сам Ермак хотел бы, чтобы это произошло.

"Мы не обсуждаем эту тему. Но, если вы спросите о моем личном мнении, я считаю – да. Страна получила самого лучшего президента за 30 лет. И есть еще много чего, что он может для этой страны сделать. Мое личное мнение, что он должен пойти на второй срок", - сказал Ермак.

Ранее Ермак сообщил Мосийчук, что у Киева и Вашингтона совпадает видение насчет окончания войны.

В том же интервью он рассказал об обмене Медведчука.