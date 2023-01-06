В Сухопутных войсках ВСУ сообщают, что россияне начали использовать свои разведывательные беспилотники для сброса осколочных гранат.

Об этом в телеграм-канале рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

В частности, один из российских БПЛА "Орлан-10" летел в Украину с двумя подвесами кассет к гранатам ВОГ-25. Его удалось приземлить при помощи средств радиоэлектронной борьбы

"Не исключено, что целями для противника могут быть гражданские объекты", - говорится в сообщении.

Напомним, в американском Институте изучения войны подсчитали, что россияне используют 1750 предусмотренных контрактом иранских беспилотников до мая 2023 года, если будут применять их с такой же интенсивностью, как в сентябре - декабре 2022 года.

Как писала "Страна", в середине декабря в Беларусь прилетал разведывательный самолет РФ, который используют для определения целей ракетных ударов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.