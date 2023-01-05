В американском Институте изучения войны подсчитали, что россияне используют 1750 предусмотренных контрактом иранских беспилотников до мая 2023 года, если будут применять их с такой же интенсивностью, как в сентябре - декабре 2022 года.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

В Институте отмечают, что РФ все больше полагается на беспилотники иранского производства в своей кампании ударов по украинской критической инфраструктуре и, вероятно, значительно исчерпала свои текущие запасы этих систем.

Поэтому, полагает Институт, Россия, вероятно, будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном с целью обеспечения большего количества высокоточных систем вооружений для использования в Украине.

По подсчетам Института изучения войны, российские войска используют в Украине все обещанные 1750 беспилотников иранского производства до мая 2023 года, если они будут применять их такими же темпами, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

Напомним, 3 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что противовоздушная оборона Украины за первые двое суток нового года уничтожила 84 дрона -100%, запущенных российскими войсками. С сентября было сбито около 500 беспилотников.

Также мы писали о том, что по данным Воздушных сил ВСУ, во время атак дронами-камикадзе россияне запускают их по руслу Днепра, основная их цель - это Киев.

Кроме того, сообщалось, что в ГУР Минобороны сообщили, что противник использовал уже 660 иранских дронов-камикадзе, а по контракту предусмотрена поставка 1750 БПЛА.