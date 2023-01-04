В украинской разведке сообщают, что Россия планирует получить очередную партию дронов-камикадзе Shahed от Ирана в ближайшее время.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК Украина".

По его словам, противник использовал 660 таких дронов, а по контракту предусмотрена поставка 1750 БПЛА.

"У них реально есть проблемы с арсеналом, в том числе с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов-"шахедов". По контракту предусмотрено 1750. Требуется время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет - будем уточнять. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз", - заявил Скибицкий.

Также он сообщил, что массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать систему ПВО и попасть в объекты. Если запускать малое количество - 5-10 - не будет такого эффекта.

Скибицкий добавил, что россияне используют разные высоты и разные направления для обхода противовоздушной обороны, а также меняют районы запуска дронов. Сейчас они запускают дроны с российского побережья Азовского моря, а до этого они запускали из Крыма.

Напомним, Скибицкий также заявлял, что РФ готовится к новому удару по Украине.

Также мы сообщали, что в ВСУ ожидают, что следующую ракетную атаку РФ нанесет 6-7 января.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.