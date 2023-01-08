В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 6:00 8 января. Сообщается, что российские войска продолжают обстрелы, а ВСУ отбили атаки под Бахмутом и Соледаром.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Несмотря на заявленное прекращение огня, противник за минувшие сутки нанес 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время были сбиты 3 разведывательных БПЛА "Орлан-10". Отражены атаки россиян в районах 16 населенных пунктов. Среди них – Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области - а также Раздольевка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.

О продвижении РФ в Соледаре, о чем сообщал вчера ряд источников, в сводке не говорится.

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