Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 6 января 2023 года.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

Личный состав - 110 250 (+530 за сутки);

Танки ‒ 3 064 (+23);

Боевые бронированные машины ‒ 6 124 (+16);

Артиллерийские системы – 2 059 (+8);

РСЗО – 431 (+5);

Средства ПВО ‒ 215;

Самолеты - 285;

Вертолеты – 272 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844;

Крылатые ракеты ‒ 723;

Корабли /катера ‒ 16;

Автомобильная техника и автоцистерны – 4 797 (+38);

Специальная техника ‒ 182.

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