Война в Украине. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 6 января 2023 года.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • Личный состав - 110 250 (+530 за сутки);
  • Танки ‒ 3 064 (+23);
  • Боевые бронированные машины ‒ 6 124 (+16);
  • Артиллерийские системы – 2 059 (+8);
  • РСЗО – 431 (+5);
  • Средства ПВО ‒ 215;
  • Самолеты - 285;
  • Вертолеты – 272 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844;
  • Крылатые ракеты ‒ 723;
  • Корабли /катера ‒ 16;
  • Автомобильная техника и автоцистерны – 4 797 (+38);
  • Специальная техника ‒ 182.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными". 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.

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