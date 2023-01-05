У Вашингтона нет большого доверия к объявленному РФ рождественскому перемирию в Украине.

Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"К сожалению, они (Россия - Ред.) не дали нам никаких оснований верить всему, что они предлагают", - сказал он.

Кроме того, Прайс добавил, что США опасаются, что РФ может использовать "любую паузу" в боевых действиях для перегруппировки и отдыха своих войск.

"Мы считаем, что это циничная уловка, направленная на то, чтобы Россия смогла использовать немного времени, будь то пара дней или сколько бы ни было времени в итоге, чтобы отдохнуть, пополнить силы, перегруппироваться и, в конечном счете, повторно атаковать с потенциально еще большей жестокостью, еще большей смертоносностью, если у них получится", - считает официальный представитель Госдепа.

Также Прайс добавил, что со стороны РФ цинично предлагать перемирие после того, как российские войска нанесли удары по украинским военным и украинской инфраструктуре в новогоднюю ночь.

Прайс отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь в ответ на объявление Россией рождественского перемирия. По его слова, Киев принимает решение по этому вопросу сам.

Еще представитель Госдепа подтвердил, что объявление о выделении США Украине нового пакета военной помощи последует в ближайшие сутки или около того.

Напомним, патриарх РПЦ Кирилл призвал установить в Украине рождественское перемирие на полтора дня - с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Вскоре Путин поручил министру обороны Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал этот призыв к перемирию "циничной ловушкой" и "элементом пропаганды".