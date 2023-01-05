В Офисе президента отреагировали на призыв патриарха РПЦ Кирилла к рождественскому перемирию. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал этот призыв "циничной ловушкой" и "элементом пропаганды".

Об этом он написал у себя в Twitter.

"РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны. РПЦ призвала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" – циничная ловушка и элемент пропаганды", - написал Подоляк.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет на повестке дня темы рождественского перемирия. Он сказал, что таких предложений ни от кого Москве не поступало.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ оценили вероятность нового удара РФ перед Рождеством. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия не изменила своих захватнических намерений в отношении Украины. "Мы будем готовиться, отражать все угрозы", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.