Патриарх РПЦ Кирилл призвал установить в Украине рождественское перемирие на полтора дня - с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Об этом говорится в заявлении епископа от 5 января на сайте Московского патриархата РПЦ.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам.... с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - говорится в обращении.

Ранее пресс-секретарь путина Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет на повестке дня темы о рождественском перемирии.

А ВСУ как раз 6 и 7 января ожидают новую массированную ракетную атаку со стороны России. По словам руководителя ОК "Юг" Наталья Гуменюк, внимательными стоит быть каждый день, и особенно по ночам - потому что у россиян еще есть запас иранских дронов, которые они используют в ночное время.

Президент Украины Зеленский также предупредил украинцев о новых длительных атаках России иранскими дронами.

Также мы писали о том, как в новогоднюю ночь Россия била по инфраструктуре восьми областей Украины и запустила 13 "Шахедов".