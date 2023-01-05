В Кремле заявили, что Путин поручил министру обороны Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине.

Об этом говорится на сайте Кремля.

"Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине", - говорится на сайте Кремля.

Это объясняют желанием дать возможность посетить службы в рождественский сочельник, а также в день Рождества.

Как писала "Страна", сегодня патриарх РПЦ Кирилл призвал установить в Украине рождественское перемирие на полтора дня - с 12:00 6 января до 24:00 7 января, "чтобы православные люди могли посетить службы в рождественский сочельник и в день Рождества Христова".

В Офисе президента позже такое предложение отвергли и назвали его циничной ловушкой.

"РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.