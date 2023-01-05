Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о невозможности договариваться о мире на условиях, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он написал в Твиттере.

"Уже аксиома: почему с Россией нельзя будет договориться. Россия (в лице Путина) под словом "переговоры" предлагает Украине и миру признать ее "право на захват чужих территорий" и "зафиксировать отсутствие юридических последствий за массовые убийства на чужой территории". Это категорически неприемлемо", - сказано в записи Подоляка.

Как сообщала "Страна", президент России сегодня поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили войну в Украине, двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

Во время разговора Путин заявил Эрдогану, что согласен на мирные переговоры только после признания аннексии украинских территорий.

"Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьёзному диалогу – при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учёта новых территориальных реалий", - сообщили в Кремле о сути разговора.