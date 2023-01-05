Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Обсуждалась война в Украине, двусторонние отношения и ситуация в Сирии.

Об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, пишет "Андолу".

Касаясь темы войны в Украине, Эрдоган напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о "зерновом коридоре", масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Он сказал, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и призвал к "справедливому решению" по войне в Украине.

Также сообщается, что Эрдоган заявил, что Турция укрепила и "продолжает укреплять инфраструктуру для создания центра природного газа в Турции", и сказал о стремлении завершить дорожную карту и предпринять конкретные шаги для ее реализации в кратчайшие сроки.

Кроме того, турецкий президент настоял на необходимости "предпринять конкретные шаги по очистке от организации PKK/PYD/YPG в приграничных районах Турции, особенно в Тель-Рифате и Манбидже".

Напомним, сегодня также ожидаются переговоры Эрдогана с Зеленским.

В середине декабря Эрдоган после разговора с Путиным созвонился с Зеленским и обсудил расширение зерновой сделки.

В настоящее время Россия намеренно тормозит работу "зернового коридора", а в проливе Босфор периодически возникают очереди из судов с украинским зерном.

Тем временем война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.