Россия тормозит проведение инспекций судов, двигающихся по "зерновому коридору", из-за чего им приходится ждать своей очереди в среднем месяц.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

"Российская сторона в JCC системно тормозит проведение инспекций. Суда ожидают в среднем более месяца. Впрочем, балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября прошлого года", - говорится в сообщении АМПУ.

Сейчас в Босфоре 94 судна ожидают инспекции: 69 - пустые под загрузку, а 25 - уже загружены агропродукцией. В портах Одесской области на 19 судов грузят 630 тысяч тонн агропродукции.

Напомним, в средине декабря в проливе Босфор скопилась очередь из почти ста судов с зерном, ожидавших регистрацию на инспекцию со стороны России.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что время ожидания кораблей в рамках "зернового коридора" увеличивается до трех-пяти недель и каждый месяц не удается экспортировать несколько миллионов тонн украинской агропродукции. Причина в том, что Россия намеренно тормозит работу "соглашения".