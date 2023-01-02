Россия блокирует большинство поставок из Украины, одного из крупнейших в мире производителей пшеницы. Ее атаки на энергосистему также нарушают поток поставок продовольствия. Это может вызвать мировой голод и стать самым большим последствием конфликта.

Об этом сообщает The New York Times.

Боевые действия, а также постоянные атаки на энергоинфраструктуру усугубляют продовольственный кризис в мире. Также ситуацию ухудшают постоянные засухи в США, Бразилии и Аргентине, которые также являются большими экспортерами продовольствия.

Издание пишет, что поставки украинского зерна в рамках "зернового коридора" не покрывают всех потребностей.

"Затяжной глобальный продовольственный кризис стал одним из самых далеко идущих последствий войны России, способствуя повсеместному голоду, бедности и преждевременной смерти", - сообщается в материале.

"Нападая на Украину, житницу мира, Путин нападает на бедняков мира, разжигая глобальный голод, когда люди уже и так находятся на грани голода", - сказала Саманта Пауэр, администратор Агентства США по международному развитию (USAID).

По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, более 345 млн человек страдают от острой нехватки продовольствия или подвергаются риску голода. Эта цифра вдвое больше, чем в 2019 году.

Нехватка продовольствия и высокие цены вызывают кризис в Африке, Азии и Америке. Больше всего страдают разоренные войной Афганистан и Йемен. Продовольственный кризис повлиял даже на богатые страны как США и Великобритания.

Кроме того, одним из факторов продовольственного кризиса остается заблокированный экспорт удобрений из Украины и России. Из-за этого фермеры во многих странах были вынуждены уменьшить количество удобрений на полях, что может повлиять на объемы урожая.

Ранее мы писали, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что "зерновая сделка" помогла не скатиться к тотальной бедности около 100 миллионам человек.

Также мы сообщали, что рост мировых цен на продовольствие из-за войны в Украине может вызвать бунты в бедных странах.