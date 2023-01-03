Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 4 января, планирует провести телефонные разговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV.

"Завтра наш президент планирует поговорить по телефону с Путиным и Зеленским", - сказал он.

По словам Калына, Эрдоган намерен обсудить с президентами РФ и Украины вопросы урегулирования украинского кризиса.

Ранее в Берлине заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц периодически общается с президентом России Владимиром Путиным об Украине напрямую.

Между тем война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.