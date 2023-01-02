Эстония и Финляндия ведут переговоры о перенаправлении в Финляндию части украинских беженцев, прибывающих в Эстонию.

Об этом пишет ERR.

В Эстонию в прошлом году прибыло около 120 000 украинских беженцев, из которых более 65 000 остались в стране. Между тем в Финляндии за временной защитой обратились менее 50 000 украинцев, хотя население Финляндии в пять раз больше населения Эстонии.

В декабре страны начали переговоры о перераспределении части беженцев из Украины, прибывающих в Эстонию, и Финляндия заявила о готовности принимать из Эстонии еженедельно по 50-100 человек, начиная с января этого года.

Для украинских беженцев, желающих перебраться из Эстонии в Финляндию, могут быть организованы автобусные и паромные перевозки.

Ранее в Эстонии заявили о необходимости изучения эстонского языка украинскими беженцами. Власти Эстонии опасаются, что наплыв украинских беженцев приведет к образовании в республике закрытой общины, не говорящей на местном языке.

В ноябре Эстония усилила проверки для украинцев и россиян на границе с целью посчитать украинских беженцев и россиян в Эстонии.