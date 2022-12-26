Традиционная встреча финского Йоулупукки с российским Дедом Морозом в этом году отменяется по инициативе финской стороны из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает телеканал Yle.

Первая встреча сказочных персонажей на восточной границе Финляндии произошла 11 лет назад и до 2019 года носила ежегодный характер (последние годы встречу не проводили из-за пандемии).

Акция называлась "Рождество начинается на границе".

Ранее мы сообщали, что здание посольства Финляндии в Москве забросали кувалдами. Посольство не получило материального ущерба, никто не пострадал.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.