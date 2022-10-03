В Финляндии перестали работать китайские карты UnionPay после того как россияне начали слишком быстро опустошать банкоматы.

Об этом пишут российские СМИ.

В единственной компании в Финляндии, которая работает с UnionPay, заявили, что компания не успевала пополнять банкоматы из-за того, что в приграничных районах россияне слишком быстро их опустошали.

Напомним, с 30 сентября въезд в Финляндию закрыт для туристов из РФ.

Россияне активно используют UnionPay, т.к. многие западные кредитные компании больше не выдают кредитные и дебетовые карты российским гражданам, проживающим в России, из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину.

В начале сентября сообщалось, что крупнейшая в мире китайская платежная система UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за границе из-за опасения вторичных санкций.

Также мы писали, что ЕС может запретить россиянам пользоваться криптовалютой. Ранее криптобиржи, включая Binance, в рамках требования ЕС, установили лимит на хранение криптоактивов для россиян с суммарной стоимостью до 10 тысяч евро. Теперь предыдущий лимит может быть отменен, поскольку россиянам могут запретить хранить и покупать криптовалюту вообще.