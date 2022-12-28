В Эстонии опасаются, что наплыв украинских беженцев приведет к образованию в республике закрытой общины, не говорящей на местном языке.

Об этом в интервью ETV+ заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община, которая не говорит по-эстонски" - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В связи с этим она указала на важность курсов эстонского языка для беженцев.

"Даже если они вернутся домой, а 80% беженцев говорят, что хотят вернуться, почему бы в Украине не быть группе людей, которые говорят по-эстонски? В этом нет ничего плохого", - сказала она.

Сейчас временную защиту в Эстонии получили около 40 тысяч украинцев, сообщила она.

При общем население республики 1,3 млн человек это - +3% населения.

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