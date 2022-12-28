В Эстонии опасаются, что наплыв украинских беженцев образует в стране общину, которая не говорит по-эстонски
В Эстонии опасаются, что наплыв украинских беженцев приведет к образованию в республике закрытой общины, не говорящей на местном языке.
Об этом в интервью ETV+ заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община, которая не говорит по-эстонски" - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В связи с этим она указала на важность курсов эстонского языка для беженцев.
"Даже если они вернутся домой, а 80% беженцев говорят, что хотят вернуться, почему бы в Украине не быть группе людей, которые говорят по-эстонски? В этом нет ничего плохого", - сказала она.
Сейчас временную защиту в Эстонии получили около 40 тысяч украинцев, сообщила она.
При общем население республики 1,3 млн человек это - +3% населения.
В октябре Эстония признала Россию террористическим режимом.
Также "Страна" писала, что Литва, Латвия и Эстония поддержали заявку Украины на вступление в НАТО.
Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.