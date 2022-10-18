18 октября парламент Эстонии осудил аннексию территорий Украины и объявил Россию террористическим режимом.

"Поддерживая призыв парламента Украины к странам и международным организациям, Рийгикогу (парламент Эстонии – Ред.) объявляет Россию террористическим режимом, а Российскую Федерацию страной, поддерживающей терроризм, действиям которой мы должны противостоять вместе. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", - говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте парламента Эстонии.

"Нарушение закона никогда не может создать закон. Путинский режим с его угрозами ядерного нападения превратил Россию в самую большую угрозу миру как в Европе, так и во всем мире", - отмечается в документе.

Также парламент Эстонии постановил, что страна никогда не признает аннексии украинских территорий, которая проходила после фейковых референдумов.

Кроме того, в Эстонии хотят объявить боевиков "ЛДНР" и частную военную компанию Вагнера террористическими организациями.

Как писала "Страна", Латвия первой в мире признала Россию государством-спонсором терроризма.

Тем временем в США не хотят признавать Россию государством-спонсором терроризма после того, как в Москве пригрозили США разрывом дипотношений с последствиями за такое решение.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.