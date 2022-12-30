Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен назвал время, когда, по его мнению, страна станет членом НАТО. По его словам, это может случиться к Вильнюсскому саммиту Альянса, который состоится 11–12 июля 2023 года.

Об этом чиновник сказал во время встречи с жителями финского региона Хяме.

Министр подчеркнул, что Финляндия соответствует критериям членства в НАТО и привержена меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде.

"Я думаю, что есть веские основания полагать, что ко времени Вильнюсского саммита Финляндия станет членом НАТО", - заявил Кайкконен.

Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО на фоне вторжения России в Украину. Однако их вступление в Альянс осложнилось тем, что Турция выдвинула странам условия, только при выполнении которых одобрит их вступление в альянс. Среди них значится выдача Турции членов Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией. В начале декабря турецкие власти жаловались, что их условия до сих пор так и не выполнены.