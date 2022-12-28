Дипломатических переговоров между Украиной и РФ в ближайшее время не будет из-за "жестких позиций".

Об этом пишет газета New York Times.

"Становится все более очевидным, что требования обеих сторон даже о начале переговоров категорически неприемлемы для другой, что приводит американских и европейских официальных лиц к выводу о маловероятности серьезных дискуссий о прекращении войны в ближайшем будущем", - пишет издание.

Газета напомнила, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева вести переговоры с Москвой только в том случае, если Россия сначала предстанет перед трибуналом по военным преступлениям. На это министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил, что Киеву придется принять требования Москвы, в том числе отказаться от четырех украинских регионов.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что "не может быть мирного плана для Украины, который не учитывает сегодняшние реалии с российской территорией", включая четыре аннексированных региона.

Профессор истории России в Ньюкаслском университете в Великобритании Стелла Гарвас считает, что "реакция Лаврова не очень многообещающая, и это показатель того, что до мирных переговоров могут пройти месяцы и месяцы".

Обе стороны полагают, что смогут получить в войне больше: Украина удерживает ведущую роль на поле боя, а Россия копит силы и наносит ракетные удары.

Издание обращает внимание, что к существующим требованиям Украины добавилось новое - трибунал над военными преступниками.

На днях президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам об Украине "со всеми с участниками этого процесса".

Также недавно министр обороны Турции Хулуси Акар в очередной раз призвал Украину и Россию к прекращению боевых действий. При этом он считает, что путь к миру легким не станет.