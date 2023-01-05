Кремль согласен на мирные переговоры только после принятия условий РФ по признанию "новых территорий".

Об этом говорится в релизе на сайте Кремля по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

"Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьёзному диалогу – при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учёта новых территориальных реалий", - говорится в сообщении.

Также в нем осуждается поддержка Киева западными странами.

"С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания", - говорится в релизе.

Напомним, что Эрдоган в ходе разговора призвал Путина прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке.

Также отметим, что в списке приоритетных задач украинской дипломатии в 2023 году Владимир Зеленский не называл мирные переговоры с Россией.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.