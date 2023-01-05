Путин заявил Эрдогану, что согласен на мирные переговоры только после признания аннексии украинских территорий
Кремль согласен на мирные переговоры только после принятия условий РФ по признанию "новых территорий".
Об этом говорится в релизе на сайте Кремля по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
"Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьёзному диалогу – при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учёта новых территориальных реалий", - говорится в сообщении.
Также в нем осуждается поддержка Киева западными странами.
"С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания", - говорится в релизе.
Напомним, что Эрдоган в ходе разговора призвал Путина прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке.
Также отметим, что в списке приоритетных задач украинской дипломатии в 2023 году Владимир Зеленский не называл мирные переговоры с Россией.
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Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".
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