Принуждение руководства Украины к мирным переговорам. В Минобороны рассказали о планах Кремля
По данным Главного управления разведки, планы Кремля – принуждение руководства Украины к переговорам силовым путем.
Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем тг-канале.
Другие данные разведки, по информации Маляр:
- Для повышения эффективности применения войск армия РФ в ближайшее время продолжит формирование дополнительных штурмовых подразделений. Сосредоточит основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.
- В связи с существенными потерями в личном составе россияне не прекращают мобилизационные мероприятия, которые, скорее всего, будут активизированы в первом квартале 2023 года (вторая волна частичной мобилизации).
- В связи с исчерпанием запасов высокоточных ракет Москва будет осуществлять поиск источников возобновления ракетного вооружения среди дружественных к Кремлю стран, а также чаще применять ударные/баражирующие БпЛА.
Напомним, по данным Минобороны, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине.
Также в Минобороны Украины считают, что у армии РФ достаточно запасов для продолжения атак в Донецкой области.
Тем временем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.