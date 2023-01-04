По данным Главного управления разведки, планы Кремля – принуждение руководства Украины к переговорам силовым путем.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем тг-канале.

Другие данные разведки, по информации Маляр:

Для повышения эффективности применения войск армия РФ в ближайшее время продолжит формирование дополнительных штурмовых подразделений. Сосредоточит основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. В связи с существенными потерями в личном составе россияне не прекращают мобилизационные мероприятия, которые, скорее всего, будут активизированы в первом квартале 2023 года (вторая волна частичной мобилизации). В связи с исчерпанием запасов высокоточных ракет Москва будет осуществлять поиск источников возобновления ракетного вооружения среди дружественных к Кремлю стран, а также чаще применять ударные/баражирующие БпЛА.

Напомним, по данным Минобороны, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине.

Также в Минобороны Украины считают, что у армии РФ достаточно запасов для продолжения атак в Донецкой области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.