Экс-генерал НАТО Ханс-Лотар Домрёзе полагает, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года.

Об этом он сказал в интервью изданиям группы Funke.

"В течение 2023 года у нас будет перемирие", - заявил он.

Украина, и Россия в ближайшие месяцы начнут новые наступления, чтобы все же попытаться достичь своих военных целей, но уже в начале лета наступит прекращение огня, поскольку обе стороны к тому времени поймут, что дальнейшие боевые действия бессмысленны, ибо они не приводят к захвату новых территорий, считает Домрезе.

По его мнению, это и станет моментом для переговоров и прекращения огня, и "останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроит обе стороны".

При таком сценарии Зеленский может отказаться от незамедлительного возвращения под контроль Киева Крыма и других захваченных Россией территорий, считает Домрёзе.

В таком случае, полагает экс-генерал, стороны могут договориться о переходном периоде сроком на 50 лет, как это было в случае с возвращением Гонконга под контроль Китая.

С прогнозом о переговорах к лету согласен и эксперт Немецкого общества внешней политики по России и вопросам безопасности Андраш Рач. Он напоминает, что в 2024 году в России предстоят президентские выборы, и маловероятно, что Россия будет вести интенсивную войну в их преддверии.

Напомним, что официальная позиция украинских властей, которая неоднократно озвучивалась - никакого перемирия до выхода на границы 1991 года, включая Крым.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что война в Украине скоро не закончится. По его словам, нет никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин изменил свою общую цель по поводу войны против Украины, а именно - получить контроль над государством.