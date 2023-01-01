Победа Украины и трансфер власти в РФ. Буданов дал прогноз развития военной ситуации в 2023 году
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона дал свой прогноз развития военной ситуации в 2023 году.
Главные тезисы главы ГУР:
- У России осталось ракет на два массированных удара по Украине. С каждым ударом противник уменьшает количество ракет, чтобы поддерживать видимость интенсивности своих атак. (26 декабря Буданов говорил о том, что РФ хватит ракет на 2-3 массированных обстрела с интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет.) На одну ракетную атаку России нужно работать 1,5-2 месяца.
- До марта у России сложится критическая ситуация с вооружением.
- Промышленный комплекс Беларуси не способен обеспечить Россию вооружением.
- Промышленность РФ не сопоставима с промышленностью Советского Союза, производство самолетов стратегической авиации отсутствует, это все старые самолеты. ТУ-95 и ТУ-160 – основа российского авиапарка.
- Россияне столкнулись с большой проблемой производства моторесурса.
- Военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая - там катастрофа с самим городом и разрушениями, нанесенными россиянами. При этом противник несет под городом "бешеные потери".
- Протесты в России невозможны, так как более 70% россиян поддерживают войну в Украине.
- Мобилизация в России продолжается непрерывно еще с марта 2022 года.
- С 5 января в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам в возрасте до 55 лет (с территории Беларуси тоже).
- Следующий год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти.
- Победа – это возвращение Украины в границы 1991 года. Но возврат территорий не станет окончанием всех процессов, они будут довольно продолжительными.
Ранее Буданов посетил передовые позиции украинских военных в Бахмуте и рассказал, почему ситуация на фронте зашла в тупик.
Между тем по данным Financial Times война в Украине будет длиться на протяжении всего 2023 года.
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