Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона дал свой прогноз развития военной ситуации в 2023 году.

Главные тезисы главы ГУР:

У России осталось ракет на два массированных удара по Украине. С каждым ударом противник уменьшает количество ракет, чтобы поддерживать видимость интенсивности своих атак. (26 декабря Буданов говорил о том, что РФ хватит ракет на 2-3 массированных обстрела с интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет.) На одну ракетную атаку России нужно работать 1,5-2 месяца. До марта у России сложится критическая ситуация с вооружением. Промышленный комплекс Беларуси не способен обеспечить Россию вооружением. Промышленность РФ не сопоставима с промышленностью Советского Союза, производство самолетов стратегической авиации отсутствует, это все старые самолеты. ТУ-95 и ТУ-160 – основа российского авиапарка. Россияне столкнулись с большой проблемой производства моторесурса. Военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая - там катастрофа с самим городом и разрушениями, нанесенными россиянами. При этом противник несет под городом "бешеные потери". Протесты в России невозможны, так как более 70% россиян поддерживают войну в Украине. Мобилизация в России продолжается непрерывно еще с марта 2022 года. С 5 января в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам в возрасте до 55 лет (с территории Беларуси тоже). Следующий год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти. Победа – это возвращение Украины в границы 1991 года. Но возврат территорий не станет окончанием всех процессов, они будут довольно продолжительными.

Ранее Буданов посетил передовые позиции украинских военных в Бахмуте и рассказал, почему ситуация на фронте зашла в тупик.

Между тем по данным Financial Times война в Украине будет длиться на протяжении всего 2023 года.